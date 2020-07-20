Haberler Yaşam Haberleri 43 Plaka Nerenin Kodu? 43 Neresi - Hangi İlin Plakası?

43 Plaka Nerenin Kodu? 43 Neresi - Hangi İlin Plakası? 1’den 81’e kadar Türkiye’deki tüm iller için tanımlanan plaka kodları, özellikle şehirler arası yolculuklarda farklı bir kod numarası ile karşılaşması halinde merak ediliyor. Bu bağlamda en çok merak edilip araştırılan plaka kodlarından bir tanesi de 43 plaka kodu. Bir taşıtın resmi kurumlar tarafından tanınıp sorumluluk sahibi kişi hakkında bilgiye erişilmesine imkan tanıyan plaka, söz konusu taşıtın trafiğe çıkabileceğini gösteren araçtır. 43 plaka kodu nerenin, hangi ilin?

Giriş Tarihi: 20.7.2020 14:58 Son Güncelleme: 20.7.2020 14:58 ABONE OL