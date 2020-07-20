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47 Plaka Nerenin Kodu? 47 Neresi - Hangi İlin Plakası?

1’den 81’e kadar Türkiye’deki tüm iller için tanımlanan plaka kodları, özellikle şehirler arası yolculuklarda farklı bir kod numarası ile karşılaşması halinde merak ediliyor. Bu bağlamda en çok merak edilip araştırılan plaka kodlarından bir tanesi de 47 plaka kodu. Bir taşıtın resmi kurumlar tarafından tanınıp sorumluluk sahibi kişi hakkında bilgiye erişilmesine imkan tanıyan plaka, söz konusu taşıtın trafiğe çıkabileceğini gösteren araçtır. 47 plaka kodu nerenin, hangi ilin?

Giriş Tarihi: 20.7.2020 14:59 Son Güncelleme: 20.7.2020 14:59 ABONE OL
47 Plaka Nerenin Kodu? 47 Neresi - Hangi İlin Plakası?

Trafikte seyir halindeyken ya da sokakta park halinde duran pek çok taşıtın araç plakası ile karşılaşırız. Türkiye'de plaka kodları şehirlerin alfabetik sıralamasına göre belirlenmiştir. Zonguldak'a kadar sıralanan illerin plaka kodları 67'de biterken daha sonradan il statüsüne geçen ilçelerin plaka kodları sırayla devam etmiştir. Bu bağlamda plaka kodları merak edilip araştırılıyor. Peki, 47 nerenin plakası? İşte detaylar…

47 PLAKA NERENİN KODU?

47 plaka kodu Mardin iline aittir. Mardin'e kayıtlı araçların plaka kodları 47 ile başlar.

46 Plaka Nerenin Kodu? 46 Neresi - Hangi İlin Plakası?

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47 Plaka Nerenin Kodu? 47 Neresi - Hangi İlin Plakası?
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