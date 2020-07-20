Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alma ekranı!

seyahat edebilir mi, nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alma ekranı!

Coronavirüs nedeniyle yüksek risk grubu olan sokağa çıkma yasağı uygulaması bilindiği üzere belirli saat diliminde geçerli olmak üzere kaldırılmıştı. Bu yaş grubundaki kişilere haftanın her günü saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarı çıkma izni verilirken vatandaşların seyahat kısıtı halen devam ediyor ve şehir dışına çıkacak vatandaşların e devlet üzerinden bu izin belgesi alması gerekiyor. Buna göre; 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, nasıl alınır? İşte 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alma ve konuya ilişkin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 20.7.2020 17:42 ABONE OL
65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alma ekranı!

Ülkemizde yaşanmakta olan salgın nedeniyle tedbir amaçlı seyahat kısıtlaması halen devam ediyor. Bu yaş grubundaki vatandaşların yurt içi ve yurt dışına çıkma durumlarında ise e devlet sistemi üzerinden seyahat izin belgesi alması zorunlu kılınıyor. Peki, 65 yaş üstü nasıl alınır? 65 yaş üstü dışarı çıkma saatleri nasıl, seyahat izin belgesi nereden alınır? İşte tüm detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR? E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA!

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının bu kararın dışında olduğu bildirildi…

65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alma ekranı!

65 YAŞ ÜSTÜ TURİZM AMAÇLI SEYAHAT BELGESİ!

65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. '' başvuruları ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.

E DEVLET İLE 65 YAŞ ÜSTÜ TATİL İZNİ ALMA EKRANI

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin . Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alma ekranı!

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı "ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alma ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA