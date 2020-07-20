65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alma ekranı!

Ülkemizde yaşanmakta olan salgın nedeniyle tedbir amaçlı 65 yaş üstü seyahat kısıtlaması halen devam ediyor. Bu yaş grubundaki vatandaşların yurt içi ve yurt dışına çıkma durumlarında ise e devlet sistemi üzerinden seyahat izin belgesi alması zorunlu kılınıyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü dışarı çıkma saatleri nasıl, seyahat izin belgesi nereden alınır? İşte tüm detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR? E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA!

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının bu kararın dışında olduğu bildirildi…