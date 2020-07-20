A101 23 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başlıyor! Bu hafta A101 kataloğunda neler var?

Haftanın A101 aktüel ürünleri müşterilerin beğenisine sunuldu. Her hafta Perşembe yeni ürünleriyle indirime giren mağazanın stoklarla sınırlı indirimleri bulunuyor. Özellikle Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık fiyatları, şeker, çikolatada büyük indirim fırsatı dikkat çekiyor. Dar gelirli ailelerin vazgeçilmezi haline gelen marketin indirimleri cazip fırsatlarıyla müşterilerini ağırlıyor. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte birbirinden güzel 23 Temmuz 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR! 23 TEMMUZ 2020

A101 indirimli ürünler haftanın öne çıkanları belli oldu. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyenler için fırsat indirimleri bulunuyor. İşte, bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu!

A101 23 TEMMUZ 2020 KATALOĞU

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV 4.999 TL, Toshiba 43LL3A63DT 43" Full HD Smart Led TV 2.299 TL, Xiaomi Redmi 7A 32 GB Cep Telefonu 1.799 TL, Regal Derin Dondurucu 699 TL, KRAL Motor KR40 Grande-6 Elektrikli 3 Tekerlekli Scooter 19.999 TL, KRAL Motor KR 25M-3 Elektrikli Scooter 8.999 TL, KRAL Motor KR21 Vello Elektrikli Scooter 6.499 TL.

Kiwi Elektrikli Kömür Tutuşturucu 39,95 TL. PoloSmart Yüz Temizleme Seti 34,95 TL. Kiwi Bıçak Bileme Makinesi 49,95 TL. Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nda bir çok kişinin ihtiyaç duyabileceği bir ürün olan Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi 199 TL. Kiwi Elektrikli Cezve 39,95 TL. Raks Saç Düzleştirici 55 TL.