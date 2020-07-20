Bakan talimatı verdi! Kayıp Gülistan için baraj boşaltılacak

"15 gün sonra su çekildikten sonra Gülistan'ın orada olup olmadığını ortaya çıkacak. En azından su muamması bitecek artık. Bakan Soylu ile yaptığımız görüşmede arama çalışmalarına katılan dalgıç ekipler de vardı. Dalgıç ekipler, Bakan Bey'e su altında bir ize rastlanmadıklarını söyleyip, 'Ama emin olmak isterseniz suyu çekeriz' dediler. Bakan Bey, bu talebi olumlu karşıladı. Ardından Bakan Bey, bizim görüşümüzün ne olduğunu sorduğunda biz daha önce olması gereken bir şeydi, biz 7 aydır bekliyoruz ve gerçekten çok yorulduk.