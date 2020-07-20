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'de : 2 yaralı

'de bir sonucu 2 kişi yaralandı. Kent merkezindeki bir kafeye motosikletle gelen iki şüpheli, burada oturan B.A'ya silahla ateş etti.

AA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 21:46 Son Güncelleme: 20.7.2020 21:46 ABONE OL
Balıkesir'de kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

'de bir sonucu 2 kişi yaralandı. Kent merkezindeki bir kafeye motosikletle gelen iki şüpheli, burada oturan B.A'ya silahla ateş etti.

Balıkesir'de kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

Saldırıda açılan ateş sonucu B.A. ile kafede garson olarak çalışan bir kadın yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'de kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

Yaralılardan B.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelilerden birini kısa sürede yakaladı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir'de kafede silahlı saldırı: 2 yaralı
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Balıkesir'de kafede silahlı saldırı: 2 yaralı
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