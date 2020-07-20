BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda bayrama özel fırsatlar! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Salı ve Cuma günlerinin vazgeçilmezi olan BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her üründen çeşitlilik ve indirimin yer aldığı market zinciri bayrama özel pek çok fırsatı vatandaşların hizmetine sunuyor. Mutfak eşyalarından ev ürünlerine, giyim tekstilinden elektrik elektronik aletlere kadar BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21-24 TEMMUZ 2020

BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünler vatandaşlara cazip indirim fırsatları sunuyor. Haberimizin devamından BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.