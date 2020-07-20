Cezaevi firarisi polisleri görünce camdan atladı ama...

Faruk P., soruşturmanın yürütüldüğü Yavuz Selim Polis Merkezi'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İÇERİYE GİREN POLİSLERİ FARK EDEN ZANLI...

Tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Faruk P. bir daha geri dönmeyince polis tarafından her yerde aranmaya başlandı. Dün gece firari zanlının Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla 2. Ozan Sokak'ta olduğu ihbarını alan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Çevik Kuvvet polisleriyle birlikte operasyon yaptı. Zanlının saklandığı ev kuşatıldı.