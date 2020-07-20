Dilan Eryurt kimdir? Nasa’da görev alan ilk Türk bilim kadını Dilan Eryurt unutulmadı

Google, özel günlerde ve özel isimler için hazırladığı doodle'lar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyanın en yaygın kullanılan arama motoru, NASA'da görev alan ilk Türk bilim kadını Dilan Eryurt'u unutmadı. Hazırladığı renkli bir ana sayfa ile kullanıcıların dikkatini çeken Google'da Dilan Eryurt kimdir sorusu araştırılmaya başladı. Yüksek matematik ve astronomi bilgini Dilan Eryurt'un hayatı hakkında en ayrıntılı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Dilan Eryurt kimdir ve hayatı nasıl geçmiştir?

DİLAN ERYURT KİMDİR?

Dilan Eryurt, bugünün en çok konuşulan isimleri arasında ilk sırada yer aldı. Google'ın doodle olarak hazırladığı renkli bir görsel ile kullanıcılar Dilan Eryurt'un hayatını merak ediyor. İşte Dilan Eryurt'un hayatı ile ilgili bilgiler;