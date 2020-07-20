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kimdir? ’da görev alan ilk Türk bilim kadını Dilan Eryurt unutulmadı

Google, ’da görev alan ilk Türk bilim kadını ’u unutmadı. Özel günlerde özel isimler için yaptığı sürprizler ile dikkat çeken Google’ı sabah saatlerinde ziyaret edenler yeni bir Doodle ile karşılaştı. Renkli görsele tıklayan kişiler ise Dilan Eryurt kimdir sorusunun cevabını merak ediyor. Yüksek matematik ve astronomi bilgini Dilan Eryurt’un hayatı ile ilgili tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Dilan Eryurt kimdir ve ne zaman öldü?

Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:35 ABONE OL
Dilan Eryurt kimdir? Nasa’da görev alan ilk Türk bilim kadını Dilan Eryurt unutulmadı

Google, özel günlerde ve özel isimler için hazırladığı doodle'lar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyanın en yaygın kullanılan arama motoru, 'da görev alan ilk Türk bilim kadını 'u unutmadı. Hazırladığı renkli bir ana sayfa ile kullanıcıların dikkatini çeken Google'da Dilan Eryurt kimdir sorusu araştırılmaya başladı. Yüksek matematik ve astronomi bilgini Dilan Eryurt'un hayatı hakkında en ayrıntılı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Dilan Eryurt kimdir ve hayatı nasıl geçmiştir?

DİLAN ERYURT KİMDİR?

Dilan Eryurt, bugünün en çok konuşulan isimleri arasında ilk sırada yer aldı. Google'ın doodle olarak hazırladığı renkli bir görsel ile kullanıcılar Dilan Eryurt'un hayatını merak ediyor. İşte Dilan Eryurt'un hayatı ile ilgili bilgiler;

Dilan Eryurt kimdir? Nasa’da görev alan ilk Türk bilim kadını Dilan Eryurt unutulmadı

Dilhan Eryurt (29 Kasım 1926, İzmir - 13 Eylül 2012, Ankara), Türk gök fizikçi.

Araştırmaları ile Güneş'in ve yıldızların evrimi çalışmalarına katkıda bulunmuş bir bilim insanıdır.

1961-1973 yıllarında 'da görev alarak bu kurumdaki ilk Türk bilim kadını olan Eryurt, ODTÜ'de astrofizik anabilim dalını kurmuş ve 1988-1993 yıllarında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığını yürütmüştür.

YAŞAMI

29 Kasım 1926'da İzmir'de doğdu. Babası, 1944'te Denizli milletvekili olarak TBMM'ye giren Abidin Ege'dir.

Babasının Yüksek Ziraat Mektebi kuruluşu nedeniyle bulunduğu İzmir'de dünyaya gelişinden kısa bir süre sonra ailesi önce İstanbul'a, birkaç yıl sonra da Ankara'ya taşınmıştı. İlköğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Kız Lisesi'ne devam etti. Lise yıllarında matematiğe özel bir ilgisi vardı. Bu nedenle liseden mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü'ne girdi. Astronomi merakı üniversite öğrenimi sırasında ortaya çıktı.

Dilan Eryurt kimdir? Nasa’da görev alan ilk Türk bilim kadını Dilan Eryurt unutulmadı

1946 yılında İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi'nde astronomi bölümü açmak üzere görevlendirilen Tevfik Oktay Kabakçıoğlu'nun yanında iki yıl boyunca fahrî asistanlık yaptı. Lisansüstü çalışmalarına bir süre Michigan Üniversitesi'nde devam etti ve 1953'te Ankara Üniversitesi Astrofizik Anabilim Dalı'nda doktorasını ve ardından doçentlik çalışmalarını tamamladı.

1959'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın bursuyla iki yıllığına Kanada'ya gitti. Burada Prof. Dr. Alastari G. W. Cameron ile çalıştı. Ardından ABD'ye giderek önce Amerikan Soroptimist Federasyonu bursuyla ABD'de Indiana Üniversitesi'nde görev aldı. Üniversiteye bağlı Goethe Link Gözlemevi'nde yıldız modelleri yapmakla tanımış Prof. Dr. Marshall Wrubel ile çalıştı. Bu deneyimden sonra 'ya bağlı Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'nde görev aldı. Çalışmalarına NASA'da devam eden Alastair G. W. Cameron ile Güneş tarihi üzerine araştırmalar yaptı. Bu dönemde Goddard Uzay Araştırma Ensitütüsü'ndeki görevi sırasında kurumda çalışan tek kadın astronomdu.

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Dilan Eryurt kimdir? Nasa’da görev alan ilk Türk bilim kadını Dilan Eryurt unutulmadı
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