Dilhan Eryurt kimdir ve ne zaman öldü? NASA'da görev alan ilk Türk kadını unutulmadı! Dilhan Eryurt'un hayatı nasıl geçti?

Google, özel günlerde ve özel isimler için hazırladığı doodle'lar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyanın en yaygın kullanılan arama motoru, NASA'da görev alan ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt'u unutmadı. Hazırladığı renkli bir ana sayfa ile kullanıcıların dikkatini çeken Google'da Dilhan Eryurt kimdir sorusu araştırılmaya başladı. Yüksek matematik ve astronomi bilgini Dilhan Eryurt'un hayatı hakkında en ayrıntılı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Dilhan Eryurt kimdir ve hayatı nasıl geçmiştir?

DİLHAN ERYURT KİMDİR?

Dilhan Eryurt, bugünün en çok konuşulan isimleri arasında ilk sırada yer aldı. Google'ın doodle olarak hazırladığı renkli bir görsel ile kullanıcılar Dilhan Eryurt'un hayatını merak ediyor. İşte Dilan Eryurt'un hayatı ile ilgili bilgiler;