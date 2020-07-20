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'de kumar operasyonunda 200 bin lira para cezası!

'de dernek binası olarak gösterilen iki adreste kumar oynadığı belirlenen 64 kişiye 200 bin 800 lira ceza uygulandı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 14:23 Son Güncelleme: 20.7.2020 14:28 ABONE OL
Eskişehir'de kumar operasyonunda 200 bin lira para cezası!

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, Ertuğrulgazi ve Hoşnudiye mahallelerindeki iki dernek binasına operasyon gerçekleştirdi. Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin ihlal edildiği iş yerlerindeki 64 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Şahıslara, sosyal mesafe kuralını ihlal etmelerinden dolayı Hıfzıssıhha Kanunu'nun, kumar oynadıkları için ise Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 200 bin 800 lira ceza kesildi.

Öte yandan polisin, dernek başkanı olduğu tespit edilen iki kişi hakkında da adli işlem yaptığı öğrenildi.

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Eskişehir'de kumar operasyonunda 200 bin lira para cezası!
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