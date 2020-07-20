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rahat tavırları şaşkına çevirdi!

Bursa'da bir vatandaşın cüzdanını çalan rahatlığı pes dedirtti. Bir iş hanına giren hırsız, kaşla göz arasında çekmecedeki cüzdanı alıp kayıplara karıştı. Sakin tavırlarıyla dikkat eden zanlının kendi eliyle koymuş gibi cüzdanı alması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:21 Son Güncelleme: 20.7.2020 09:28 ABONE OL
Hırsızın rahat tavırları şaşkına çevirdi!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'nın en işlek caddelerinden olan İnönü Caddesi'ndeki Kamil Koç İş Merkezi'nde görevli olan Hüseyin Noyan, tuvalete giderken cebindeki cüzdanını çekmeceye bıraktı. İş merkezinin önünden geçen zanlı ise, sanki para kendisini çekmişçesine iş merkezine girdi.

Hırsızın rahat tavırları şaşkına çevirdi!

CÜZDAN VE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜ KAŞLA GÖZ ARASI ÇALDI

Arkasından gelen kişiyi kollayan zanlı, bir şeyler sorduktan sonra dışarı yöneldi. Arkasındakinin asansöre bindiğini gören zanlı, etrafına baktıktan sonra güvenlik noktasındaki çekmecede bulunan cüzdanı ve güneş gözlüğünü alarak iş merkezinden çıktı.

Hırsızın rahat tavırları şaşkına çevirdi!

Tuvaletten döndüğünde cüzdanının yerinde olmadığını gören Hüseyin Noyan, polis ekiplerine haber verdi.

Hırsızın rahat tavırları şaşkına çevirdi!

Cüzdanında yaklaşık bin lira olduğunu belirten Noyan, "Rahat rahat gelerek kameralara bakarak kaçmış. Kredi kartı, ehliyet, nüfus cüzdanı ve bir miktar para vardı. Hepsini alıp kaçmış" diye konuştu.

Hırsızın rahat tavırları şaşkına çevirdi!

Yaşananların hepsi ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Hırsızın rahat tavırları şaşkına çevirdi!
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