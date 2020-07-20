Hırsızın rahat tavırları şaşkına çevirdi!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'nın en işlek caddelerinden olan İnönü Caddesi'ndeki Kamil Koç İş Merkezi'nde görevli olan Hüseyin Noyan, tuvalete giderken cebindeki cüzdanını çekmeceye bıraktı. İş merkezinin önünden geçen zanlı ise, sanki para kendisini çekmişçesine iş merkezine girdi.