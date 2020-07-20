İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2020 işten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

Dünya genelinde etkili olmaya devam eden corona virüs pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle ülkemizde çalışan vatandaşlarımızın işlerini kaybetmesi ve zaten zor olan pandemi sürecinde işsizlik ve geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalmamaları adına devletimiz tarafından işten çıkarma yasağı uygulanıyor. Bu yasağın tarih aralığının uzatılıp uzatılmayacağı ile hangi tarihe kadar uzatılacağını merak edenler İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? sorusunun cevabını merak ediyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Corona virüs salgın sürecinde vatandaşlarımızın işlerini güvence altına alan yasağa ilişkin merak edilen işten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? Sorusu ve daha pek çok detaya ilişkin ayrıntılar şöyle;