Kadıköy’de korkunç olay!

Kadıköy Fikirtepe'de yaşanan olayda, iddiaya göre dün gece saatlerinde 3 kişi, bir eve girerek burada oturan arkadaşlarıyla bir araya geldi. 4 kişinin bulunduğu evde gece saatlerinde çıkan gürültü ve kavga sesleri mahalle sakinleri tarafından duyuldu. Bir mahalle sakininin iddiasına göre gece saat 03.00 sıralarında evden çıkan iki kişi, "Fatih kaçalım, başımıza bela alacağız" diyerek oradan uzaklaştı.