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'in ablasından açıklama!

Muğla'nın Ula ilçesinde, 4 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 'i güvenlik güçlerinin arama çalışması sürüyor. Pınar'ın en son görüldüğü bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, aile ise jandarma karakolunda endişeli bekleyişini sürdürüyor. Abla Sibel Gültekin, "Kardeşimin bir yerden çıkıp geleceğine inanıyorum" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 16:41 Son Güncelleme: 20.7.2020 16:46 ABONE OL
Kayıp Pınar Gültekin'in ablasından açıklama!

Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yaşayan , 16 Temmuz'da evinden ayrıldı. İstanbul'da yaşayan abla Sibel Gültekin, telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamadı. Kardeşinin hayatından endişe duyan abla, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla'ya geldi.

Kayıp Pınar Gültekin'in ablasından açıklama!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi 'in bulunması için ailesi tarafından Akyaka Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu.

Kayıp Pınar Gültekin'in ablasından açıklama!

İhbarın ardından harekete geçen jandarma ve polis ekipleri genç kızın en son görüldüğü Akyaka Mezarlığı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM bölgesindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Anne Şefika Gültekin ile abla Sibel Gültekin'in ise Akyaka Karakol Komutanlığı bahçesindeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Kayıp Pınar Gültekin'in ablasından açıklama!

Abla Sibel Gültekin, telefonla yaptığı açıklamada umutlarının kaybetmediklerini belirtip, "Herkes, Pınar'ın bulunması için seferber oldu. Tanımadığım birçok numaradan bizi arayanlar moral veriyor.

Kayıp Pınar Gültekin'in ablasından açıklama!

Kardeşimin bir yerden çıkıp geleceğine inanıyorum. Annemle birlikte karakolun bahçesinde oturuyoruz. Duyan ve görenlerin yetkililere bildirmesini bekliyorum" dedi.

Kayıp Pınar Gültekin'in ablasından açıklama!

Kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını da belirten abla Gültekin, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka'da ertesi gün görüldüğü söylendi" diye konuştu.

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Kayıp Pınar Gültekin'in ablasından açıklama!
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