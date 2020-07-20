Kayıp Pınar Gültekin'in ablasından açıklama!

Kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını da belirten abla Gültekin, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka'da ertesi gün görüldüğü söylendi" diye konuştu.