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Koca: İyi haberler tedbirlere bağlı

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Koca: İyi haberler tedbirlere bağlı
Türkiye'de dün test yapılan 41 bin 310 kişiden 924'üne Kovid-19 tanısı konulurken, 16 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu. 997 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 202 bin 10'a yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 1246, entübe hasta sayısı 398 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz, iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı" dedi. ANKARA
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Koca: İyi haberler tedbirlere bağlı
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