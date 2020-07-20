2020 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı tarihi açıklandı. Müminlerin ikinci bayramına geri sayım sürerken kurbanlık fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Bu sene küçükbaş veya büyükbaş kurban fiyatlarını öğrenmek isteyenler güncel açıklamaları yakından takip ediyor. Türkiye'nin bazı yerlerinde ise kurban Pazar alanları kuruldu. Buna göre; Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar?
Kurban Bayramı'na kısa süre kala kurbanlık fiyatları araştırması hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban hisse kesim bedeli yurt içi için 85 lira artışla 890 liradan 975 liraya, yurt dışı için 100 lira artışla 725 liradan 825 liraya çıktı.
İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları…
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, İstanbul'da kurbanlık fiyatlarının büyükbaşta 28 liradan, küçükbaşta ise 30 liradan başladığını söyledi.
Yücesan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini kaydederek, son yıllarda Türkiye'nin hayvan sayısının yeterli olduğunu ve mevcut stokun talep edilecek kurban sayısını rahatlıkla karşılayabileceğini kaydetti.
İstanbul'a bugün itibarıyla kurbanlıkların girmeye başladığını dile getiren Yücesan, "Büyükbaş kilogram fiyatında geçen yıla göre yüzde 7-8 aralığında artış var. Fiyatlar 28 liradan başlıyor ve 30 liraya kadar çıkabiliyor. Nadiren de olsa 27 liraya da bulunabilir ancak ortalama başlangıç fiyatı 28 lira." dedi.
Yücesan, küçükbaş fiyatlarında da hafif artış yaşandığını kaydederek, "Anadolu ırkları 30 liradan, Trakya kıvırcığı ise 33 liradan başlıyor." diye konuştu.
İstanbul'a Anadolu ve Trakya'dan getirilen hayvanların satışa çıkarıldığını anlatan Yücesan, kurbanlığın en çok Tokat, Amasya, Sivas ve Yozgat gibi Orta Anadolu'dan ve Afyon'dan getirildiğini söyledi.