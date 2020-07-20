MACFit çalışma saatleri 2020: MACFit spor salonları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Açılış, kapanış ve hafta sonu mesai saatleri

İki farklı konseptte hizmet veren MACFit, MAC ve Macfit markalarıyla Türkiye'de 12 ilde operasyonlarını sürdürmektedir. Premium marka olan MAC 6, diğer bir marka MACFit ise 75 kulübüyle hizmet vermektedir. MACFit spor salonları sabah 07:00 gece 23:00 saatleri arası hizmet vermektedir. MACFit spor salonları çalışma saatleri hakkında tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

MACFİT SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR? İŞTE MACFİT İLETİŞİM VE ÇALIŞMA SAATLERİ…

• MACFit, hafta içi 07:00-23:00 saatleri arası hizmet vermektedir.

• MACFit, hafta sonları 08:00-21:00 saatleri arası hizmet vermektedir.

• MACFit, dini ve milli bayramlarda ilk gün genelde kapalı olup, diğer günler hizmet vermeye devam eder.

• MACFit; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim, 15 Temmuz ve 30 Ağustos gibi resmi tatil ve bayramlarda hizmet vermektedir.

• MACFit Genel Müdürlüğü İletişim Numarası: 0212 258 07 99

• MACFit Genel Müdürlüğü Adres: Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4/1 3434 Ortaköy - Beşiktaş/İSTANBUL