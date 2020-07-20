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çalışma saatleri 2020: MACFit spor salonları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Açılış, kapanış ve hafta sonu mesai saatleri

Ülkemizin önde gelen spor merkezlerinden olan , 12 ilde toplam 75 spor salonuyla hizmet vermektedir. 2007'den beri faaliyette olan MACFit, Mars Athletic Club'ların yarattığı spor kültürünü devam ettirmeyi amaçlıyor. MACFit’in açılış kapanış saatleri illere göre değişkenlik göstermektedir. MACFit salonlarına üye olmak isteyen kişiler veya halihazırda üyeliği olan kişiler, MACFit spor salonlarının çalışma saatlerini merak ediyor. Merak etmelerinin sebebi ise üye olan sporcuların MACFit’in her mağazasında spor yapma imkanı da sağlayabilmesidir. Peki, /kapanıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.7.2020 11:21 Son Güncelleme: 20.7.2020 11:21 ABONE OL
MACFit çalışma saatleri 2020: MACFit spor salonları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Açılış, kapanış ve hafta sonu mesai saatleri

İki farklı konseptte hizmet veren MACFit, MAC ve Macfit markalarıyla Türkiye'de 12 ilde operasyonlarını sürdürmektedir. Premium marka olan MAC 6, diğer bir marka MACFit ise 75 kulübüyle hizmet vermektedir. MACFit spor salonları sabah 07:00 gece 23:00 saatleri arası hizmet vermektedir. MACFit spor salonları çalışma saatleri hakkında tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

MACFİT SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR? İŞTE MACFİT İLETİŞİM VE ÇALIŞMA SAATLERİ…

• MACFit, hafta içi 07:00-23:00 saatleri arası hizmet vermektedir.

• MACFit, hafta sonları 08:00-21:00 saatleri arası hizmet vermektedir.

• MACFit, dini ve milli bayramlarda ilk gün genelde kapalı olup, diğer günler hizmet vermeye devam eder.

• MACFit; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim, 15 Temmuz ve 30 Ağustos gibi resmi tatil ve bayramlarda hizmet vermektedir.

• MACFit Genel Müdürlüğü İletişim Numarası: 0212 258 07 99

• MACFit Genel Müdürlüğü Adres: Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4/1 3434 Ortaköy - Beşiktaş/İSTANBUL

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MACFit çalışma saatleri 2020: MACFit spor salonları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Açılış, kapanış ve hafta sonu mesai saatleri
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