Mersedes Kadir’in görüştüğü ünlüler kitapta yer aldı

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit'in kaleme aldığı 150 sayfalık kitapta, Mersedes Kadir'in ünlü isimlerle çektirdiği fotoğraflar da yer alıyor. AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci'nin eşi ile birlikte evinde ziyaret ettiği, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun Malatya'da birlikte fotoğraflarının de yer aldığı kitapta, Fotoğraf Sanatçısı Meral Göksu Sağdıç'ın Mersedes Kadir ile ilgili açtığı fotoğraf sergisine de yer verildi.

BİRÇOK KİŞİNİN TAZİYE MESAJLARI DA KİTAPTA YER ALIYOR

Mersedes Kadir'in vefatından sonra sosyal medyada görüş ve düşüncelerine yer veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Prof. Dr. Canan Karatay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve daha birçok kişinin taziye mesajları da kitapta yer alıyor.