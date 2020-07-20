Milli Piyango sonuçları belli oldu! 19 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama, SIRALI TAM LİSTE!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) her ay 9, 19 ve 29. günlerde çekilişi düzenlenen Milli Piyango'nun sonuçları bugün (19 Temmuz 2020 Pazar) yapılan olan canlı çekilişle belli oldu. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle bilet satın alan şans oyunu severler MPİ Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Milli Piyango 19 Temmuz çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ve sıralı tam listeyi burada bulabilirsiniz…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (19 TEMMUZ 2020 PAZAR)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 19 Temmuz 2020 Pazar Milli Piyango sonuçları saat yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte sıralı tam liste ve günün şanslı numaraları…