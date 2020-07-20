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Muhtarlık çalışma saatler 2020i: , kaça kadar açık? Açılış ve kapanış saatleri!

Köy ve mahallelerde bulunan ve bu bölgelerin yönetiminden sorumlu kişilere muhtar denir. Bu bölgedeki vatandaşları temsil eden muhtarların iş makamı ise muhtarlıktır. Vatandaşların bulundukları bölgede hizmet alabilmesini sağlayan muhtarların mesai saatleri de hizmet almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki; neler? ? Resmi tatillerde açık mı kapalı mı? İşte açılış ve kapanış saatleri!

Giriş Tarihi: 20.7.2020 11:13 Son Güncelleme: 20.7.2020 11:13 ABONE OL
Muhtarlık çalışma saatler 2020i: Muhtarlık saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Açılış ve kapanış saatleri!

Köy ve mahallelerdeki idari işleri yürütme görevi muhtarlara aittir. Halkın seçimle başa getirdiği en küçük yerel yönetici olan muhtarların mesai saatleri hizmet almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Nüfüs kağıdı işlemlerini yapmak, mahallenin sakinliğini korumak, yeşil kart almaya yardım etmek, tebligatların iletilmesini sağlamak gibi pek çok görevi bulunan muhtarlık çalışma saatleri neler? Muhtarlık saat kaçta açılıyor?

MUHTARLIK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Muhtarlık çalışma saatleri hizmet almak isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Haberimizin içerisinden 2020 muhtarlık çalışma saatlerini öğrenebilirsiniz.

MUHTARLIK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Muhtarlık saat 09:00'da açılıyor ve öğlen 12:00'a kadar mesai devam ediyor.

MUHTARLIK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Muhtarlık saat 17:00'a kadar devam etmektedir.

MUHTARLIK ÖĞLE ARASI ÇALIŞMA SAATLERİ

12:00 İLE 13:00 arasında öğle arası molası verilmektedir.

MUHTARLIK HAFTA SONU VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Muhtarlık hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) kapalıdır. Duruma göre; bazı muhtarlık mesai saatleri Cumartesi gününü kapsamaktadır. Öte yandan; resmi tatillerde ve bayramlarda kapalıdır.

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Muhtarlık çalışma saatler 2020i: Muhtarlık saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Açılış ve kapanış saatleri!
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