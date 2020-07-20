Nöbetçi Noter çalışma saatleri 2020: Nöbetçi Noter saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış, kapanış ve öğle arası saatleri

Vekaletname, tescil işlemleri, satış vaadi sözleşmeleriyle birlikte daha pek çok işlem için noterleri ziyaret edecek olanlar için Nöbetçi Noter çalışma saatleri 2020 önemli durumda. Günlük yoğunluktan dolayı noterlerdeki işlemlerini yerine getiremeyenler ise Nöbetçi Noter saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Nöbetçi Noter çalışma saatleri ile açılış kapanış ve öğle arası saatleriyle ilgili bilgiler şöyle;

NÖBETÇİ NOTER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Nöbetçi Noterler hafta sonları sabah saat 10.00'dan itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

NÖBETÇİ NOTERLERDE ÖĞLE ARASI KAÇTA BAŞLIYOR?

Nöbetçi Noterlerde öğle arasının saat 12.30 – 13.30 saatleri arasında verildiği biliniyor ancak bu farklılıklar gösterebiliyor.

NÖBETÇİ NOTER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye geneli Nöbetçi Noterler, akşam saat 16.00'a kadar hizmete devam etmektedir.

NÖBETÇİ NOTER HAFTA SONLARI AÇIK MI?

Nöbetçi Noterler hafta sonu (Cumartesi – Pazar) günleri hizmet vermektedir.

ÖNEMLİ BİLGİ:

Türkiye Noterler birliği tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde etkili olan koronavirüs salgını sebebiyle ikinci bir karara kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelenmiştir. Hafta içi verilen noterlik sistemleri hizmet vermeye devam etmektedir.

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