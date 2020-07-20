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Polisin kovaladığı araçtan çıkanlar şoke etti!

'nın Orhangazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç ortalığı birbirine kattı. Orhangazi, Gemlik arasında polisten kaçan zanlılar arabanın camından çıkardıkları pompalı silahı polise doğrulttu. Hareketli anların yaşandığı kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalanan zanlıların otomobili cephaneliği aratmadı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 12:40 Son Güncelleme: 20.7.2020 12:41 ABONE OL
Polisin kovaladığı araçtan çıkanlar şoke etti!

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece yarısı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İçerisinde 2 kişi bulunan bir otomobil Hürriyet Mahallesi kavşağında trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyredince polis ekipleri peşine düştü. Şahıslar polisin 'dur' ihtarına rağmen Orhangazi'den Gemlik istikametine doğru kaçmaya başladı.

Polisin kovaladığı araçtan çıkanlar şoke etti!

Araç içindeki şahıslardan birisi polise silah doğrulttu. Gemlik Serbest bölge kavşağına kadar süren kovalamacanın ardından otomobil tekrar Orhangazi istikametine döndü. Polis ekipleri otomobili Gemlik'te yol üzerinde yakaladı.

Polisin kovaladığı araçtan çıkanlar şoke etti!

Otomobilde bulunan A.B.A. ile yanındaki U.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şahısların üzerinden 1 adet tabanca, bir adet pompalı tüfek, 1 adet bıçak, bir miktar uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi. Gemlik Adliyesine sevk edilen zanlılardan A.B.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.G. serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Polisin kovaladığı araçtan çıkanlar şoke etti!
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