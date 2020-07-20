Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada | Video

17 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda, S.Y. (36) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.