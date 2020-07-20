Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ŞOK 15-21 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramına özel indirimler! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?

15-21 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramına özel indirimler! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü yeni kataloğunu yayınlayan markette bu hafta Kurban Bayramına özel fırsat indirimleri bulunuyor. Haftanın indirimli ürünlerinden yararlanmak isteyenler 15-21 Temmuz aktüel ürünler kataloğunu merak ediyor. Birbirinden güzel fırsatları müşterileriyle buluşturan markette züccaciye, elektronik ve kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar dikkat çekiyor. Peki 15-21 Temmuz kataloğunda bu hafta neler var? İşte listesi

Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:08 Son Güncelleme: 20.7.2020 09:09 ABONE OL
ŞOK 15-21 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramına özel indirimler! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?

Haftanın indirimli ürünleri ŞOK 15-21 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Birbirinden güzel indirimleri tüketicisiyle buluşturan markette bu hafta Kurban Bayramına özel indirimler bulunuyor. Henüz kataloğu inceleme fırsatı bulamayan vatandaşlar ise 15-21 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte kaçırılmayacak fırsatlarıyla ŞOK indirimli ürünler listesinin tamamı

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU – 15-21 TEMMUZ ŞOK İNDİRİMLERİ

ŞOK indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünler listesinde bayrama özel çeşitli fırsatlar bulunuyor. İşte 15-21 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Pioneer 120 GB 2.5" SSD Disk 189 TL, S-Link Kablosuz Şarj Cihazı 29,95 TL, Everest Oyuncu Klavye-Mouse Set 49,95 TL, Emaye Kızartma Tavası 26 cm 29,95 TL (Kızartma teli hediyeli), Kare / Dikdörtgen Saklama Kabı Seti 6 Parça 16,95 TL, Paşabahçe Kırmızı Kapaklı Sürahi 1180 cc 12,95 TL, Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
ŞOK 15-21 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramına özel indirimler! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA