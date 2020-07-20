ŞOK 15-21 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramına özel indirimler! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?

Haftanın indirimli ürünleri ŞOK 15-21 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Birbirinden güzel indirimleri tüketicisiyle buluşturan markette bu hafta Kurban Bayramına özel indirimler bulunuyor. Henüz kataloğu inceleme fırsatı bulamayan vatandaşlar ise 15-21 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte kaçırılmayacak fırsatlarıyla ŞOK indirimli ürünler listesinin tamamı
ŞOK indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünler listesinde bayrama özel çeşitli fırsatlar bulunuyor. İşte 15-21 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri…
Pioneer 120 GB 2.5" SSD Disk 189 TL, S-Link Kablosuz Şarj Cihazı 29,95 TL, Everest Oyuncu Klavye-Mouse Set 49,95 TL, Emaye Kızartma Tavası 26 cm 29,95 TL (Kızartma teli hediyeli), Kare / Dikdörtgen Saklama Kabı Seti 6 Parça 16,95 TL, Paşabahçe Kırmızı Kapaklı Sürahi 1180 cc 12,95 TL, Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL