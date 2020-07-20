ŞOK 15-21 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramına özel indirimler! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?

Haftanın indirimli ürünleri ŞOK 15-21 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Birbirinden güzel indirimleri tüketicisiyle buluşturan markette bu hafta Kurban Bayramına özel indirimler bulunuyor. Henüz kataloğu inceleme fırsatı bulamayan vatandaşlar ise 15-21 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte kaçırılmayacak fırsatlarıyla ŞOK indirimli ürünler listesinin tamamı

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU – 15-21 TEMMUZ ŞOK İNDİRİMLERİ

ŞOK indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünler listesinde bayrama özel çeşitli fırsatlar bulunuyor. İşte 15-21 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Pioneer 120 GB 2.5" SSD Disk 189 TL, S-Link Kablosuz Şarj Cihazı 29,95 TL, Everest Oyuncu Klavye-Mouse Set 49,95 TL, Emaye Kızartma Tavası 26 cm 29,95 TL (Kızartma teli hediyeli), Kare / Dikdörtgen Saklama Kabı Seti 6 Parça 16,95 TL, Paşabahçe Kırmızı Kapaklı Sürahi 1180 cc 12,95 TL, Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL