SON DAKİKA: Bayramda yasak var mı, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberleri...Bu yıl 31 Temmuz tarihine denk gelen Kurban Bayramı ile birlikte bayramda yasak var mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Geçtiğimiz Cuma namazı sonrasında kısıtlamalara ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu. Peki; Bayramda yasak var mı, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Cuma namazını kıldıüı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayramda yasak var mı sorusuna ise yanıt verdi.
İşte Başkan Erdoğan'dan bayramda yasak var mı sorusuna yanıt ile son dakika gelişmeleri...
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmamasına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağız. Biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi.
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA!
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak" dedi.