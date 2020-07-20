SON DAKİKA: Bayramda yasak var mı, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberleri...Bu yıl 31 Temmuz tarihine denk gelen Kurban Bayramı ile birlikte bayramda yasak var mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Geçtiğimiz Cuma namazı sonrasında kısıtlamalara ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu. Peki; Bayramda yasak var mı, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

BAYRAMDA YASAK VAR MI? KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Cuma namazını kıldıüı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayramda yasak var mı sorusuna ise yanıt verdi.

İşte Başkan Erdoğan'dan bayramda yasak var mı sorusuna yanıt ile son dakika gelişmeleri...