Son dakika: Bir anda yere yığıldı! Tiyatrocu saunada hayatını kaybetti...

Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kendisinin kurduğu Alkışhane adlı tiyatro grubu olan Özkan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.