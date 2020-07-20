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Son dakika: Bir anda yere yığıldı! Tiyatrocu saunada hayatını kaybetti...

Son dakika haberi: 'da masaj salonunun saunasından çıkan tiyatrocu Enes Özkan fenalaşarak yere yığıldı. Tiyatrocu Özkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkan'ın ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak.

DHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 15:12 Son Güncelleme: 20.7.2020 15:26 ABONE OL
Son dakika: Bir anda yere yığıldı! Tiyatrocu saunada hayatını kaybetti...

'da, gittiği masaj salonunun saunasında fenalaşan tiyatrocu Enes Özkan (30), yaşamını yitirdi. Özkan'ın kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

Son dakika: Bir anda yere yığıldı! Tiyatrocu saunada hayatını kaybetti...

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda meydana geldi. Saunaya giren tiyatrocu Özkan, odadan çıktıktan sonra bir anda fenalaşarak bayıldı.

Son dakika: Bir anda yere yığıldı! Tiyatrocu saunada hayatını kaybetti...

Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kendisinin kurduğu Alkışhane adlı tiyatro grubu olan Özkan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Bir anda yere yığıldı! Tiyatrocu saunada hayatını kaybetti...
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Son dakika: Bir anda yere yığıldı! Tiyatrocu saunada hayatını kaybetti...
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