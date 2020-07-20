Son Dakika Haberi: Üniversiteli Pınar Gültekin bir anda ortadan kayboldu! Kendisinden 3 gündür haber alınamıyor

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan ve üç gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27) için polis ve jandarma arama başlattı. Yaklaşık 3 gündür haber alınamayan genç kız için aile ve arkadaşları seferber olurken, Gültekin'in kardeşi Sibel Gültekin, "Çok büyük endişe içerisindeyiz, görenler duyanlar lütfen bize bilgi versin" dedi.