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Haberi: Üniversiteli Pınar Gültekin bir anda ortadan kayboldu! Kendisinden 3 gündür haber alınamıyor

Muğla’nın Ula ilçesinde yaklaşık 3 gün önce kaybolan Pınar Gültekin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Aile genç kızlarından üç gün boyunca haber alamayınca polise ve jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Ailesi Gültekin'in arkadaşlarına ulaştı ancak herhangi bir sonuç elde edemedi. Gültekin’i okul arkadaşlarının da aramaya başladığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:51 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Üniversiteli Pınar Gültekin bir anda ortadan kayboldu! Kendisinden 3 gündür haber alınamıyor

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan ve üç gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27) için polis ve jandarma arama başlattı. Yaklaşık 3 gündür haber alınamayan genç kız için aile ve arkadaşları seferber olurken, Gültekin'in kardeşi , "Çok büyük endişe içerisindeyiz, görenler duyanlar lütfen bize bilgi versin" dedi.

Son Dakika Haberi: Üniversiteli Pınar Gültekin bir anda ortadan kayboldu! Kendisinden 3 gündür haber alınamıyor

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Pınar Gültekin'den üç gündür haber alamayan ailesi jandarma ve polise başvurarak yardım istedi.

Son Dakika Haberi: Üniversiteli Pınar Gültekin bir anda ortadan kayboldu! Kendisinden 3 gündür haber alınamıyor

SIR OLDU ORTADAN KAYBOLDU

Gültekin'in İstanbul'da yaşayan ailesi ve kız kardeşi 'in kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi. Ailesi Gültekin'in arkadaşlarına ulaştı ancak herhangi bir sonuç elde edemedi. Gültekin'i okul arkadaşlarının da aramaya başladığı öğrenildi.

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Son Dakika Haberi: Üniversiteli Pınar Gültekin bir anda ortadan kayboldu! Kendisinden 3 gündür haber alınamıyor
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