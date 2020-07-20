Son Dakika Haberi: Üniversiteli Pınar Gültekin bir anda ortadan kayboldu! Kendisinden 3 gündür haber alınamıyor

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan ve üç gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27) için polis ve jandarma arama başlattı. Yaklaşık 3 gündür haber alınamayan genç kız için aile ve arkadaşları seferber olurken, Gültekin'in kardeşi Sibel Gültekin, "Çok büyük endişe içerisindeyiz, görenler duyanlar lütfen bize bilgi versin" dedi.
Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Pınar Gültekin'den üç gündür haber alamayan ailesi jandarma ve polise başvurarak yardım istedi.
SIR OLDU ORTADAN KAYBOLDU
Gültekin'in İstanbul'da yaşayan ailesi ve kız kardeşi Sibel Gültekin'in kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi. Ailesi Gültekin'in arkadaşlarına ulaştı ancak herhangi bir sonuç elde edemedi. Gültekin'i okul arkadaşlarının da aramaya başladığı öğrenildi.