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Son dakika haberler: Yer: ... Hayatının şokunu yaşadı! Bir gün önce almıştı...

Son dakika haberi: 'nın İnegöl ilçesinde düğüne gitmek için yola çıkan Recep Ok isimli vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Henüz bir gün önce aldığı araç seyir halindeyken bir anda alev aldı. Ok, aracı süratle terk ederken itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler aracı söndürdü ancak otomobil kullanılama hale geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 10:10 Son Güncelleme: 20.7.2020 10:21 ABONE OL
Son dakika haberler: Yer: Bursa... Hayatının şokunu yaşadı! Bir gün önce almıştı...

'nın İnegöl ilçesinde Recep Ok'un bir gün önce aldığı otomobil, hareket halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İnegöl ilçesinin kırsal Kayapınar Mahallesi'nde dün akşam düğüne gitmek için yola çıkan Recep Ok'un bir gün önce aldığı otomobilin motorundan dumanlar çıkmaya başladı.

Son dakika haberler: Yer: Bursa... Hayatının şokunu yaşadı! Bir gün önce almıştı...

Otomobilini yol kenarına park eden Ok, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi gelene kadar, alevler tüm otomobili sardı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Son dakika haberler: Yer: Bursa... Hayatının şokunu yaşadı! Bir gün önce almıştı...

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Son dakika haberler: Yer: Bursa... Hayatının şokunu yaşadı! Bir gün önce almıştı...
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