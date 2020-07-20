Son dakika haberler: Yer: Bursa... Hayatının şokunu yaşadı! Bir gün önce almıştı...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Recep Ok'un bir gün önce aldığı otomobil, hareket halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İnegöl ilçesinin kırsal Kayapınar Mahallesi'nde dün akşam düğüne gitmek için yola çıkan Recep Ok'un bir gün önce aldığı otomobilin motorundan dumanlar çıkmaya başladı.