Son dakika! Konya'da akılalmaz olay! Damadına, 'Kızımla gezme' dedi, sonrası korkunç...

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Nergis, damadı Dursun İncirli'yi topuklarından vurarak, yaraladı. Ardından da kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nergis, ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. Kaçan İsmail Nergis ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.