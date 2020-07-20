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Son dakika! 'da akılalmaz olay! Damadına, 'Kızımla gezme' dedi, sonrası korkunç...

Son dakika haberi: 'nın Seydişehir ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Kızının nikahlı eşinin yanına giden kayınpeder, "Düğün olana kadar kızımla gezme' dedi. Damat ile kayınpeder arasında tartışma yaşandı. Damadına sinirlenen kayınpeder silahını çekerek ayaklarına ateş etti. Damat kanlar içinde yerde kalırken, kayınpeder olay yerinden kaçtı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 10:34 Son Güncelleme: 20.7.2020 10:47 ABONE OL
Son dakika! Konya'da akılalmaz olay! Damadına, 'Kızımla gezme' dedi, sonrası korkunç...

'nın Seydişehir ilçesinde İsmail Nergis, nikah kıydığı kızıyla düğün öncesi gezmesini istemediği damadı Dursun İncirli'yi tüfekle topuklarından vurarak, yaraladı. Damat tedavi altına alınırken, kayınpeder tutuklandı.

Son dakika! Konya'da akılalmaz olay! Damadına, 'Kızımla gezme' dedi, sonrası korkunç...

Olay, geçen cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında, Alaylar 2 Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Nergis, damadı Dursun İncirli'nin oto lastik tamiri dükkanına giderek, nikah kıydığı kızıyla düğün yapılmadan gezmemesini istedi. İncirli tepki gösterince tartışma çıktı.

Son dakika! Konya'da akılalmaz olay! Damadına, 'Kızımla gezme' dedi, sonrası korkunç...

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Nergis, damadı Dursun İncirli'yi topuklarından vurarak, yaraladı. Ardından da kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nergis, ilk tedavisinin ardından 'ya sevk edildi. Kaçan İsmail Nergis ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Son dakika! Konya'da akılalmaz olay! Damadına, 'Kızımla gezme' dedi, sonrası korkunç...

İsmail Nergis'in ilk ifadesinde, damadının kızıyla nikahlandığını, düğün için hazırlık yapıldığını ancak düğün öncesi kızıyla gezmelerini istemediğini söyleyince çıkan tartışmada vurduğunu anlattı. Nergis, dün sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

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Son dakika! Konya'da akılalmaz olay! Damadına, 'Kızımla gezme' dedi, sonrası korkunç...
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