Son dakika: Libya'da kritik Libya zirvesi! Görüşme başladı...

Son dakika haberi: Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek olan Başağa, askeri törenle karşılandı. Şeref defterine imza atan Başağa ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki kritik görüşme başladı. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kritik toplantının ardından iki ismin açıklamada bulunması bekleniyor. İki isim Libya'daki son durumu ele alacak. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti askerleri Sirte operasyonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, 'MEŞRU HÜKÜMETİN ARKASINDA DURANLAR İLE DARBECİ HAFTERİ DESTEKLEYENLERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacağını ve Libya'da da meşru hükümete desteğini sürdüreceğini söylemişti. Erdoğan, Cuma çıkışında yöneltilen Libya sorusuna, "Libya'da darbeci Hafter'i destekleyenler ile meşru Serrac yönetimini destekleyenlerin mücadelesi sürüyor" şeklinde yanıt vermişti.

Erdoğan, BM'nin desteği ile Libya'da yeni bir anlaşma yapılacağını da ifade etmişti.