Son dakika: Yer: Zeytinburnu! Arkadaşını sarhoş edip cüzdanını böyle çaldı...

M.B. ilerleyen saatlerde alkolün etkisiyle sarhoş oldu. Aykut S. , M.B.'nin sarhoş olduğunu fark ederek cebindeki cüzdanını çaldı. Aykut S., cüzdanda bulunan bin 500 lirayı aldıktan sonra meyhanede ayrıldı. M.B. kendisine geldiğinde cüzdanın olmadığı fark ederek polise ihbarda bulundu. Mekanın güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri cüzdanı alan kişinin Aykut S. olduğunu belirledi.