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Son dakika: Yer: ! Arkadaşını sarhoş edip cüzdanını böyle çaldı...

Son dakika haberi: 'un ilçesinde bir mekanda alkol tüketen kişinin cebinden cüzdanının çalındığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Cüzdandaki parayı alan kişinin sarhoş olan şahsın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 14:51 Son Güncelleme: 20.7.2020 15:04 ABONE OL
Son dakika: Yer: Zeytinburnu! Arkadaşını sarhoş edip cüzdanını böyle çaldı...

'nda birlikte alkol aldığı arkadaşının cebindeki cüzdanı çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı. Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir mekanda 23 Haziran günü M.B.(27) ve Aykut S.(34) birlikte alkol aldı.

Son dakika: Yer: Zeytinburnu! Arkadaşını sarhoş edip cüzdanını böyle çaldı...

M.B. ilerleyen saatlerde alkolün etkisiyle sarhoş oldu. Aykut S. , M.B.'nin sarhoş olduğunu fark ederek cebindeki cüzdanını çaldı. Aykut S., cüzdanda bulunan bin 500 lirayı aldıktan sonra meyhanede ayrıldı. M.B. kendisine geldiğinde cüzdanın olmadığı fark ederek polise ihbarda bulundu. Mekanın güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri cüzdanı alan kişinin Aykut S. olduğunu belirledi.

Son dakika: Yer: Zeytinburnu! Arkadaşını sarhoş edip cüzdanını böyle çaldı...

Şüpheli, güven timleri tarafından Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde yakalandı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: Yer: Zeytinburnu! Arkadaşını sarhoş edip cüzdanını böyle çaldı...

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise M.B.'nin alkol etkisinde olduğu o sırada karşısında oturan Aykut S.'nin masadan kalkarak M.B.'nin cebindeki cüzdanını aldığı ve cebine koyduğu görülüyor.

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Son dakika: Yer: Zeytinburnu! Arkadaşını sarhoş edip cüzdanını böyle çaldı...
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