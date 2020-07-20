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'nda iki erkek, bir kadını tekme tokat dövdü...

Dehşete düşüren olay dün 'un göbeği 'nda meydana geldi. Yabancı uyruklu iki erkek, arkadaşları olan bir kadını tekme tokat darp etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, saldırganlar da polisler tarafından gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:34 Son Güncelleme: 20.7.2020 09:38 ABONE OL
Taksim Meydanı'nda iki erkek, bir kadını tekme tokat dövdü...

'nda yabancı uyruklu iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadını tekme tokat darp etti. Güpegündüz yaşanan olayın ardından iki şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
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Taksim Meydanı'nda iki erkek, bir kadını tekme tokat dövdü...

Olay, dün akşam saat 18.00'de Beyoğlu 'nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadın şahsı darp etti.

Taksim Meydanı'nda iki erkek, bir kadını tekme tokat dövdü...

Kadının darp edildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kadını darp eden 2 şahısta polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezine götürüldü. Yaralı kadında ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Taksim Meydanı'nda iki erkek, bir kadını tekme tokat dövdü...

"TARTIŞMA ÇIKTI KAVGA ETTİLER"

Olayı gören bir vatandaş ise şu şekilde konuştu:

"Kafaları güzeldi herhalde. Tartışma oldu ondan sonra iki kişi bayana saldırdılar, dövdüler. Ondan sonra memurlar geldi. Anladığım kadarıyla beraberdiler. Tartışma çıktı kavga ettiler."

Taksim Meydanı'nda iki erkek, bir kadını tekme tokat dövdü...
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Taksim Meydanı'nda iki erkek, bir kadını tekme tokat dövdü...
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