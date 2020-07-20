TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi: 2020 TOKİ Zonguldak Merkez kura çekilişi TIKLA ÖĞREN

TOKİ Zonguldak kura çekiliş sonuçları merakla bekleniyordu. Kurumun resmi Twitter hesabı üzerinden canlı yayınlanan çekiliş sonuçlarının ardından hak sahipleri yerini buldu. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ Zonguldak kura çekiliş sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
TOKİ Zonguldak Merkez 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
20 Temmuz 2020 Pazartesi günü haftanın ilk gününe TOKİ Zonguldak Merkez kura çeklişi ile saat 10:00 itibari ile başlanacak. Bu projede satışa sunulan 70 adet 3+1 konut ve 30 adet 2+1 konut için hak sahipleri belirlenecek.
Ardından günün ikinci kura çekilişi saat 11:00 itibari ile Bilecik Gölpazarı konut projesi için yapılacak. Bu projede 168 konutun hak sahipleri belirlendikten sonra saat 12:00 itibari ile Zonguldak Çaycuma konut projesi için 200 isim listesi oluşturulacak.
Saat 14:00 itibari ile ise Sakarya Kocaeli projesinde 396 konut hak sahibi belirlenecek Pazartesi gününün kura çekilişi takvimi tamamlanmış olacak