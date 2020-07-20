TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi: 2020 TOKİ Zonguldak Merkez kura çekilişi TIKLA ÖĞREN

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Zonguldak kura sonuçları isim listesi: 2020 TOKİ kura çekilişi TIKLA ÖĞREN

kura çekimi canlı izlemek isteyenler araştırmalarına başladı. 70 adet 3+1 ile 30 adet 2+1 konut olmak üzere toplamda 100 adet konutun hak sahipleri belirlendi. TOKİ Zonguldak Üzülmez kura sonuçları 2020 noter tarafından belirlendi. Haberimizin içerisinden TOKİ Zonguldak kura sonuçlarına ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 11:24 Son Güncelleme: 20.7.2020 11:25 ABONE OL
TOKİ Zonguldak kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Zonguldak Merkez kura çekilişi canlı izle!

Zonguldak kura çekiliş sonuçları merakla bekleniyordu. Kurumun resmi Twitter hesabı üzerinden canlı yayınlanan çekiliş sonuçlarının ardından hak sahipleri yerini buldu. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ Zonguldak kura çekiliş sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 İSİM LİSTESİ

TOKİ Zonguldak kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Zonguldak Merkez kura çekilişi canlı izle!

20 Temmuz 2020 Pazartesi günü haftanın ilk gününe kura çeklişi ile saat 10:00 itibari ile başlanacak. Bu projede satışa sunulan 70 adet 3+1 konut ve 30 adet 2+1 konut için hak sahipleri belirlenecek.

Ardından günün ikinci kura çekilişi saat 11:00 itibari ile Bilecik Gölpazarı konut projesi için yapılacak. Bu projede 168 konutun hak sahipleri belirlendikten sonra saat 12:00 itibari ile Zonguldak Çaycuma konut projesi için 200 isim listesi oluşturulacak.

Saat 14:00 itibari ile ise Sakarya Kocaeli projesinde 396 konut hak sahibi belirlenecek Pazartesi gününün kura çekilişi takvimi tamamlanmış olacak

TOKİ Zonguldak kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Zonguldak Merkez kura çekilişi canlı izle!
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TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi: 2020 TOKİ Zonguldak Merkez kura çekilişi TIKLA ÖĞREN
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