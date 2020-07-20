TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi: 2020 TOKİ Zonguldak Merkez kura çekilişi TIKLA ÖĞREN

20 Temmuz 2020 Pazartesi günü haftanın ilk gününe TOKİ Zonguldak Merkez kura çeklişi ile saat 10:00 itibari ile başlanacak. Bu projede satışa sunulan 70 adet 3+1 konut ve 30 adet 2+1 konut için hak sahipleri belirlenecek.

Ardından günün ikinci kura çekilişi saat 11:00 itibari ile Bilecik Gölpazarı konut projesi için yapılacak. Bu projede 168 konutun hak sahipleri belirlendikten sonra saat 12:00 itibari ile Zonguldak Çaycuma konut projesi için 200 isim listesi oluşturulacak.

Saat 14:00 itibari ile ise Sakarya Kocaeli projesinde 396 konut hak sahibi belirlenecek Pazartesi gününün kura çekilişi takvimi tamamlanmış olacak