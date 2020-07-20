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Trafiği durdurup halay çekmişlerdi... Cezaları kesildi!

Koronavirüs tehlikesinin devam ettiği şu günlerde yetkililer de sürekli sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak bazı vatandaşların sergilediği sorumsuzca hareketler şaşkına çeviriyor. Son olarak 'da bir grup kişi kentin en önemli ana yolunda trafiği durdurup halay çekmişti. Düğün konvoyunun sorumsuzluğunu, Bursa polisi affetmedi. O kişiler tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 12:55 Son Güncelleme: 20.7.2020 13:08 ABONE OL
Trafiği durdurup halay çekmişlerdi... Cezaları kesildi!

Bursa'da dün yaşanan olayda, İzmir-Ankara Karayolu'nun geçtiği Merinos Kavşağını kullanan bir düğün konvoyu, trafiği durdurdu. Araçlarından inen bir grup kişi, konvoyun başındaki okul servisinden açılan yüksek müzik ile yolun kenarında halay çekmeye başladı ve bu esnada, trafik işleyişi aksadı.

"HASTASI BULUNANLAR VAR" DENMESİNE RAĞMEN DİKKATE ALMADILAR

Türkiye'nin en büyük 4. kentinde yaşanan bu sorumsuz davranışta, trafik düzeni ve kurallarıyla beraber, salgın önlemleri de ihmal edildi. Halay çeken topluluk, sosyal mesafe kuralını da, kentteki maske zorunluluğu kararını da umursamadı. Konvoyun ardındaki özel ve toplu ulaşım araçları, trafiğin zorla durdurulması nedeniyle tepkilerini korna çalarak gösterdiler. Bu esnada, "Hastası bulunanlar var, yolu açın" uyarıları da dikkatte alınmadı.

Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüleri ihbar kabul eden Bursa Emniyet Müdürlüğü, hemen harekete geçti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ve sivil trafik ekipleri teknik çalışma sonucunda, 8 aracı ve kişileri tespit etti.
Trafiğin düzenini bozmak ve güvenliğini tehlikeye atmak ile maske kullanım zorunluluğuna uyulmaması nedeniyle düğün konvoyuna para cezası işlemleri yapıldı.

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Trafiği durdurup halay çekmişlerdi... Cezaları kesildi!
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