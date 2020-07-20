Trafiği durdurup halay çekmişlerdi... Cezaları kesildi!

"HASTASI BULUNANLAR VAR" DENMESİNE RAĞMEN DİKKATE ALMADILAR



Türkiye'nin en büyük 4. kentinde yaşanan bu sorumsuz davranışta, trafik düzeni ve kurallarıyla beraber, salgın önlemleri de ihmal edildi. Halay çeken topluluk, sosyal mesafe kuralını da, kentteki maske zorunluluğu kararını da umursamadı. Konvoyun ardındaki özel ve toplu ulaşım araçları, trafiğin zorla durdurulması nedeniyle tepkilerini korna çalarak gösterdiler. Bu esnada, "Hastası bulunanlar var, yolu açın" uyarıları da dikkatte alınmadı.



Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüleri ihbar kabul eden Bursa Emniyet Müdürlüğü, hemen harekete geçti.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ve sivil trafik ekipleri teknik çalışma sonucunda, 8 aracı ve kişileri tespit etti.

Trafiğin düzenini bozmak ve güvenliğini tehlikeye atmak ile maske kullanım zorunluluğuna uyulmaması nedeniyle düğün konvoyuna para cezası işlemleri yapıldı.

Bursa'da yolu ulaşıma kapatarak halay çeken şehir eşkıyalarına para cezası kesildi | Video