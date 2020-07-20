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Üvey kardeşlerin ev kavgasında ölü sayısı 2 oldu

’ın Bismil ilçesinde üvey kardeşler arasında ev meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kardeşlerden birinin hayatını kaybetmesiyle olayda ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

İHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 10:45 Son Güncelleme: 20.7.2020 11:08 ABONE OL
Üvey kardeşlerin kavgasında ölü sayısı 2 oldu

Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı köyünde 18 Temmuz'da eski ve yeni eşler arasında çocuklarına ev yapma meselesi nedeniyle çıkan ve çocukların da araya girdiği silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralanmıştı.

Üvey kardeşlerin kavgasında ölü sayısı 2 oldu

Yaralılardan Hamdiye Şık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Üvey kardeşlerin kavgasında ölü sayısı 2 oldu

BİR KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Diğer yaralılardan Murat K., Mehmet K., Kadir K. ve Bahar K.'nın tedavileri devam ederken, bu sabah saatlerinde ağır yaralılardan Kadir K.'nın da hayatını kaybettiği bildirildi.

Üvey kardeşlerin kavgasında ölü sayısı 2 oldu

Kadir K.'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından köyünde defnedileceği belirtildi.

Üvey kardeşlerin kavgasında ölü sayısı 2 oldu

Öte yandan Jandarmanın geniş çaplı inceleme başlatmasının ardından baba M.K., oğulları M.K., Y.K., M.K., S.K. ve S.K.'nın gözaltında oldukları ve soruşturmanın devam edildiği öğrenildi.

Üvey kardeşlerin kavgasında ölü sayısı 2 oldu

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Üvey kardeşlerin kavgasında ölü sayısı 2 oldu
Üvey kardeşlerin kavgasında ölü sayısı 2 oldu
Üvey kardeşlerin kavgasında ölü sayısı 2 oldu
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Üvey kardeşlerin ev kavgasında ölü sayısı 2 oldu
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