Üvey kardeşlerin ev kavgasında ölü sayısı 2 oldu

Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı köyünde 18 Temmuz'da eski ve yeni eşler arasında çocuklarına ev yapma meselesi nedeniyle çıkan ve çocukların da araya girdiği silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralanmıştı.