Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 20 Temmuz 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 20 Temmuz 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yengeç burcunda pozitif bir Yeniay bizleri bekliyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
KOÇ BURCU: Sorumlulukların azalması kendine vakit ayırabilmeni sağlıyor. Dışarıdan soğuk biri gibi görünsen de, seni tanıyanlar yufka yürekli olduğunu bilir.
BOĞA: Maddi açıdan güvende hissediyorsun. Bu durumu gereksiz para harcamamana bağlayabilirsin. Aldığın haber seni duygusallaştırabilir.
İKİZLER: Bugün unutkanlığın üzerinde olabilir. Unuttuğun cüzdanın, gün içinde zorluklarla karşılaşmana neden olabilir.
YENGEÇ: Gerçekleri savunuyorsun. Bu arkadaşların arasında anlaşmazlık yaşamana neden olsa da bu huyundan vazgeçemiyorsun.
ASLAN: Bakım ürünlerine yaptığın harcama artabilir. Moda konusunda taviz vermiyorsun. Son çıkan ürünleri sipariş edebilirsin.
BAŞAK: Yapmacık tavırlı bir insan değilsin. Çevren tarafından seviliyor ve saygı görüyorsun. Ancak gereğinden fazla tepkiler verebilirsin.
TERAZİ: Bugün kendine yaptığın bitki çayı ile güne başlıyorsun. Yapacaklarını aklında tasarladıktan sonra işe koyulabilirsin.
AKREP: Bitkilere olan düşkünlüğünü abartabilirsin. Bahçeli bir evde yaşıyorsan peyzaj giderlerin artabilir. Eşin sana uyarıda bulunabilir.
YAY: Sakin kalmak istesen de karşılaştığın tavır sabrını zorluyor. Çalışma arkadaşlarının sana desteği biraz olsun sakin kalmanı sağlayabilir.
OĞLAK: Sorunlar ile baş etme teknikleri geliştiriyorsun. Geleceğin için hayal kurabilirsin. Görüşmelerin olumlu sonuçlanabilir.
KOVA: Geçmişte omzunda yükünü hissettiğin anıların etkisi seni terk edebilir. Yeni arkadaşlar edinmek istiyorsun.
BALIK: Fazla kiloların için endişe duyuyorsun. Bu da yeme-içme alışkanlıklarının değişmesine neden oluyor. Birçok şeyle uğraşabilirsin.
YENGEÇ BURCUNDA POZİTİF BİR YENİAY BİZLERİ BEKLİYOR?
20 Temmuz 2020 tarihinde Yengeç burcunda gerçekleşecek bu Yeniay'da Ay ve Güneş el ele tutuşacaklar ve 2020'nin en sakin döngüsünü başlatmak isteyecekler. Hem retroların, hem de tutulmaların ardından doğan bir Güneş gibi hayatımıza doğacak bu Yeniay. Ağır hareket eden gezegenler hâlâ geri gidiyor. Dolayısıyla gizli gizli varlıklarını sürdürmeye devam edecekler. Yeniay gerçekleşirken, Güneş–Satürn karşıtlığı bizlere yeniden kendimiz olma yolunu çizdirecek. Yılın başından bu yana korku, öfke veya üzüntü aracılığıyla bir şekilde yorgun düştük ve baskı gördük. Hâlâ nefes alıp verebiliyorken ve mücadele ediyorken, Yengeç burcunda gerçekleşecek Yeniay yaralarımızı sarma yönünde telkin ediyor bizleri.
NASIL KENDİMİZ OLACAĞIZ?
Yeniay'ın keşfedici etkileriyle birlikte kendi alışkanlıklarımıza, iç disiplinimize önem verirken, en önemlisi de kendi kurallarımızı uygulamak isteyeceğiz. Yeniay'ın etkileriyle nostalji rüzgarı eserken, çocukluğumuza, memleketimize ve köyümüze dönmek isteyebiliriz.
İşimizle ilgili bazı şüphelerimiz varsa, bu şüpheleri ardımızda bırakmak isteyeceğiz. Satürn, Oğlak burcundaki son turunu atarken hepimizin kariyerindeki dönüşümlerini tetikliyor. Kariyer durumumuzdaki tetiklenmeden ve yapacağı etkilerden önce kendimize şu soruyu sormalıyız: İş ile ilgili sorularımız ve sorunlarımız farklı bir boyuta evrilirken retrolardan sonra iş değişikliği yapmam doğru mu? Yeniay, bu sorunlarımın üstesinden gelmeme yardımcı olur mu? Satürn ve Güneş birbirine meydan okurken gerçekleşen Yeniay'da ani iş ayrılıkları ve beklenmedik iş değişiklikleri gündeme gelebilir mi? Gelir. Aslında Yeniay bizlere 'Şimdiki yerinde kal' mesajı da veriyor. Eğer iş arayışınız varsa, bu dönemde önemli fırsatlar önünüze çıkabilir. Ancak bir yandan Merkür'ün geri gidişi, bir yandan da Yengeç burcundaki Yeniay, önümüze gelebilecek koşulları daha iyi değerlendirmemiz gerektiğinin altını çizebilir.
ASTRO GÜNDEM
Türkiye'nin yükselen burcu Yengeç'te Yeniay meydana gelirken, Güneş-Satürn karşıtlığı hissedilmeye başlanacak. Bu, Akdeniz'de yeni bir sürecin başlayacağını ve birçok ülkenin ikinci pandemi dönemine hazırlandığını işaret ediyor.