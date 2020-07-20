Yaşlı adam gaspçının elinden bu sayede kurtuldu...

"SOPA KURTARDI"

Hayatında ilk kez başına böyle bir olay geldiğini anlatan Ömer Güneş, "Oturuyordum içeride, geldi bana illa '500 TL para ver' dedi. Cama vurdu. Yumruk attı bana elinde bıçak vardı, geri çekildim, yerdeki sopayı aldım. Sopayı alınca geri çekildi. 'Polisleri çağırırım',dedim, bana 'polisler burada' dedi. Beni aldattı, giderken de bir yumruk da yüzüme attı sonra kaçtı. İlk kez başıma böyle bir iş geldi. Hayatımı bu sopaya borçluyum. Ama keşke vursaydım" dedi. Güneş, hayatını borçlu olduğu dükkanın baş köşesinde saklayacağını söyledi.