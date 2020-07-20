Yatırım yaptı dolandırıldı

İş kadını Zelal Kureyşan, 1998'de ABD'ye gitti. Açtığı Türk restoranı büyük ilgi gördü, çok geçmeden 8 şubelik bir restoran zincirinin sahibi oldu. 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye yatırım çağrısı üzerine, ülkesinde yatırım yapmak için eşiyle birlikte kolları sıvadı. Yatırım için araştırma yaparken, Bilecik Osmaneli'de kum ocağı bulunan Mehmet Celal Yıldırım, şirketinin hiçbir borcu olmadığına çifti inandırıp ortaklık teklif etti. Yüzde 10'luk hisseye 1 milyon TL anlaşan iş kadını, şirketin önceki sahibine 600 bin TL borcunun olduğunu öğrendi. Üstelik sürekli birilerinin şirket hisselerini almaya çalıştığı söyleniyordu. Hatta Ankara'dan bir kişinin hisseleri aldığı söylentisi yayıldı.Zelal Kureyşan, hisseler başkasına geçmesine diye başkentte kendisiyle tanıştırılan kişiye elden 2.5 milyon TL ödeyip hissenin yüzde 55'ini satın aldı.ABD'ye dönünce bu kez şirkete haciz geldiğini öğrendi. Apar topar yurda döndü. Ortaklardan Mustafa Cengiz Yıldız'ın eşi olan muhasebeci Derya Kaya Yıldız'ın şüpheli telefon konuşmasına tanıklık edince araştırma yaptı. İddiaya göre ölümle tehdit edildi. Şirkete borçlarından dolayı icra geldi. Faiziyle birlikte 746 bin TL ödemek zorunda bırakıldı. Hukuk savaşı başlattı. Soruşturmada şirketin bekçisi Hüseyin Haki Kaya ve sözde ortağı Mustafa Cengiz Yıldız hakkında "Hırsızlık"tan 10 yıl hapis istendi. Kayıp malların ise Batum'a götürülerek satıldığı tespit edildi.