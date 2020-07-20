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Yedi cüceler maskotu oldu

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Yedi cüceler antik kentin maskotu oldu
Düzce'de Konuralp bölgesinde bulunan, Roma ve Osmanlı döneminde bölgenin ticaret yükünü üstlenen "Batı Karadeniz'in Efes"i denilen Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde Roma Köprüsü'nun yer aldığı alanda görev yapan ekip, yeni yavrulamış bir köpeğe rastladı. Ekip, anne köpeğe destek için 7 yavrusunu biberonla beslemeye başladı. Kazı ekibi, "7 cüceler" ismini verdikleri yavru köpekleri sahiplendirmek istiyor. Kazı alanının şantiye şefi mimar Yusuf Kelekçier "Şantiyemize ayrı bir renk kattılar. 7 yavruya biraz zor olduğu için annesinin sütü yetmiyor. Bu nedenle biz de süt vererek destek oluyoruz" dedi. AA
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Yedi cüceler antik kentin maskotu oldu
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