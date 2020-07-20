Yılanların dansı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi'nde Akbük Koyu'na giden vatandaşlar tarafından, boyları 1 metreyi aşan 2 siyah yılan görüntülendi. Adeta dans eden yılanlar karşısında şaşıran vatandaşlar, hem kameralara kaydetti, hem de korku dolu anlar yaşadı.

Muğla'da yer altından çıkan yılanların korkutan çılgın dansı kamerada | Video

Yılanları cep telefonuna kaydeden Mustafa Yıldız, "Yerkesik yolu üzerinden Akbük Koyu'na giderken bu iki yılanı gördüm. Önce şaşırdık yılanların ne yaptıklarına anlam veremedik. Biraz çekindik ama sonra uzaktan izlemeye başladık. Daha sonrada videoya çektik. Birbirleriyle adeta dans ediyorlardı. Ondan sonra uzaklaştılar. Muhtemelen bu sıcakta su arayışındalar" şeklinde konuştu.

Öte yandan; Mustafa Yıldız bu sene hava sıcaklıklarından dolayı yılanların fazla olduğunu belirterek, tarlalarda çalışan işçilere dikkatli olmaları konusunda uyardı.