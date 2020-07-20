Yürüyen merdiveni durduran kişiler güvenlik kameralarına yakalandı

İzmit'te, D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidindeki yürüyen merdivenlerin acil durum butonuna basarak durduran kişiler, yaya geçidi üzerinde bulunan güvenlik kameralarına yakalandı. O anlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal hesaplarından paylaşıldı. "Yürüyen merdivenler çalışmıyor diyen vatandaşlarımız umuyoruz ki bu görüntülerden sonra bizi daha iyi anlıyorsunuzdur" notuyla paylaşılan görüntülerde, bazı kişilerin yürüyen merdivenden indikleri sırada acil durum butonuna basarak durdurması ve bazı kişilerin bant üzerinde oturarak tehlikeli bir şekilde ilerlediği görüldü.



YENİDEN AÇMAK İÇİN ANAHTAR GEREKİYOR

Acil durum butonuna basılarak durdurulan yürüyen merdivenlerin yeniden aktif hale gelebilmesi için yetkili kişiler tarafından anahtar kullanılarak açılması gerektiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.