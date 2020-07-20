Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yürüyen merdiveni durduran kişiler güvenlik kameralarına yakalandı

Yürüyen merdiveni durduran kişiler güvenlik kameralarına yakalandı

İzmit'te, kent merkezinde bulunan üst geçitteki yürüyen merdivenleri gereksiz şekilde acil durum butonuna basarak durduran kişiler, güvenlik kameralarına yansıdı. Büyükşehir Belediyesi o anları ise sosyal medya hesabından "Yürüyen merdivenler çalışmıyor diyen vatandaşlarımız umuyoruz ki bu görüntülerden sonra bizi daha iyi anlıyorsunuzdur" notuyla paylaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 11:44 ABONE OL
Yürüyen merdiveni durduran kişiler güvenlik kameralarına yakalandı

İzmit'te, D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidindeki yürüyen merdivenlerin acil durum butonuna basarak durduran kişiler, yaya geçidi üzerinde bulunan güvenlik kameralarına yakalandı. O anlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal hesaplarından paylaşıldı. "Yürüyen merdivenler çalışmıyor diyen vatandaşlarımız umuyoruz ki bu görüntülerden sonra bizi daha iyi anlıyorsunuzdur" notuyla paylaşılan görüntülerde, bazı kişilerin yürüyen merdivenden indikleri sırada acil durum butonuna basarak durdurması ve bazı kişilerin bant üzerinde oturarak tehlikeli bir şekilde ilerlediği görüldü.

YENİDEN AÇMAK İÇİN ANAHTAR GEREKİYOR
Acil durum butonuna basılarak durdurulan yürüyen merdivenlerin yeniden aktif hale gelebilmesi için yetkili kişiler tarafından anahtar kullanılarak açılması gerektiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Yürüyen merdiveni durduran kişiler güvenlik kameralarına yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA