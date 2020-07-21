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120 bin lira ve 2 kilo altını yağmaladılar

Ümraniye’de takip ettikleri aracın önüne geçerek silah doğrultan ve araçta bulunan 120 bin lira ile 2 kilo altını çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık olayının bir kurgu olduğu ortaya çıkarken, çalındığı iddia edilen para ve ziynet eşyalarının içerisinde bulunduğu çanta içerisi kağıt ve poşetlerle doldurulmuş bir şekilde çöp kutusunda bulundu.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 21.7.2020 15:37 Son Güncelleme: 21.7.2020 15:39 ABONE OL
120 bin lira ve 2 kilo altını yağmaladılar

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen 'Silahlı yağma' olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Tantavi Mahallesi Mavera Caddesi'nde 4 şüpheli, sözde müşteki şahsın aracını takip etmesinin devamında aracın önünü keserek silah doğrulttu. Akabinde 120 bin lira ve 2 kilo altını yağmaladı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Olayla ilgili İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; olayın gerçekleştirildiği aracın kiralık olduğu ve Pendik sahilinde bulunan bir otoparkta park halinde bulunduğu belirledi.

120 bin lira ve 2 kilo altını yağmalayan soyguncular yakalandı | Video

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Recep Ç. (23), Tunahan S. (24), Vehpi A. (38) ve Mehmet V. (31) isimli şahıslar aynı gün 18.00 sıralarında araç yakınında yakalandı. Şüphelilerin vermiş oldukları bilgiler doğrultusunda olayın Vehpi A. isimli şahıs tarafından ailesine olan borçlarını söyleyemediği için kurgulandığı belirlendi.

Çalışmaların devamında olayın kurgulanmasında şahıslara yardım ettiği belirlenen Sedat Ö. (28) isimli şahıs da aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

BOŞ HALDE ÇÖPE ATMIŞLAR

Çalındığı iddia edilen para ve ziynet eşyalarının içerisinde bulunduğu çanta içerisi kağıt ve poşetlerle doldurulmuş bir şekilde çöp kutusunda bulundu. Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında "Suç Uydurma" suçundan işlem yapılan şahıslarla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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120 bin lira ve 2 kilo altını yağmaladılar
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