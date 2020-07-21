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17 yaşındaki Damla'dan haber alınamıyor

'nin Gölyaka ilçesinde, geçen pazartesi günü evinden ayrılan Damla Horuz'dan (17) bir daha haber alınamadı. Damla'nın bulunması için sosyal medyada çağrılar yapılırken, NBA oyuncusu da kampanyaya dahil oldu.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 01:47 Son Güncelleme: 22.7.2020 01:48 ABONE OL
17 yaşındaki Damla'dan haber alınamıyor

Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyünde oturan Damla Horuz, pazartesi günü saat 05.00 sıralarında evinden ayrıldı. Damla Horuz'dan bir daha haber alınamadı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızın sosyal medya hesaplarını incelemeye alırken, asayiş şubesi başta olmak üzere tüm birimler genç kızın bulunması için harekete geçti.
Bu arada, Damla Horuz'un bulunması için sosyal medyada fotoğrafları paylaşılarak, çağrı yapıldı. Sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasında yer alan Damla Horuz'un bulunması için 'damlahoruzbulunsun' etiketi açıldı. Kampanyaya NBA'de oynayan Cedi Osman da katıldı.

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17 yaşındaki Damla'dan haber alınamıyor
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