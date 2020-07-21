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? Neresi, Hangi İlin Plakası?

Ülkemizin 81 ili için numaralandırılmış plaka kodları bulunmaktadır. 01-81 arasında değişen plaka kodlarına göre; her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir. Bunlardan bir tanesi de olmaktadır. Şehirler arası yolcuklar sırasında karşımıza çıkan araç plakalarına göre; , hangi şehre ait? 21 plaka kodu ve detayları...

Giriş Tarihi: 21.7.2020 14:35 Son Güncelleme: 21.7.2020 14:35 ABONE OL
21 Plaka Nerenin Kodu? 21 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin Plakası?

Plaka kodları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Trafikte ve seyahat esnasında araç plakalarını görür ve hangi şehre ait olduğunu merak eder, araştırırız. Plakaların üzerinde yazan kodlara göre; her il için sırasıyla numaralar belirlenmiştir. Peki; 21 plaka nerenin kodu? 21 plaka kodu hangi ile ait? İşte 21 plaka kodu ve detayları...

21 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 21 plaka Diyarbakır iline aittir. Bilgi olması açısından; bir öncesi kod 20 plaka Denizli, bir sonraki kod 22 ise Edirne iline aittir.

21 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

21 plaka Diyarbakır şehrine ait plaka kodudur.

DİYARBAKIR İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Diyarbakır ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 21 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 21 plaka Diyarbakır ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

  • 21 AC→AZ Yenişehir
  • 21 DA→DZ Yenişehir
  • 21 EA→EP Yenişehir
  • 21 ER→EZ Ergani
  • 21 FA→FZ Yenişehir
  • 21 H Yenişehir
  • 21 HA→HZ Ergani
  • 21 LA→LZ Lice
  • 21 M Yenişehir
  • 21 MA Yenişehir
  • 21 T Yenişehir
  • 21 TA→TZ Bismil
  • 21 UA→UZ Çermik
  • 21 VA→VZ Çınar
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21 Plaka Nerenin Kodu? 21 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin Plakası?
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