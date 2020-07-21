26 Plaka Kodu Nerenin? 26 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin Plakası?

Plaka kodları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Trafikte ve seyahat esnasında araç plakalarını görür ve hangi şehre ait olduğunu merak eder, araştırırız. Plakaların üzerinde yazan kodlara göre; her il için sırasıyla numaralar belirlenmiştir. Peki; 26 plaka nerenin kodu? 26 plaka kodu hangi ile ait? İşte 26 plaka kodu ve detayları...
Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 26 plaka kodu Eskişehir iline aittir. Bilgi olması açısından; bir önceki 25 plaka kodu Erzurum, bir sonraki 27 plaka kodu Gaziantep'tir.
26 plaka kodu Eskişehir şehrine ait plaka kodudur.
Eskişehir ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 26 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 26 plaka Eskişehir ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!
26 AA→AZ001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 D0001→9999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 DA→DZ001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 EA→EZ001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 FA→FS001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 FT001→999Çifteler
26 FU001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 FV→FZ001→999Çifteler
26 HA→HZ001→999Sivrihisar
26 KA→KZ001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 LA→LZ001→999Seyitgazi
26 M0001→9999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 MA001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 NA→NZ001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 PA→PZ001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 RA→RZ001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 S0001→9999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 T0001→9999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 YA→YZ001→999Beylikova
26 ZA→ZZ001→999Çifteler
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