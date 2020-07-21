Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da tefecilik operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

'da tefecilik operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

'da POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 15:15 ABONE OL
Adana'da tefecilik operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekip, şüphelilere ait 21 iş yeri ve ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1'i kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 355 bin 120 lira, 13 POS cihazı, 67 kredi kartı, çok sayıda slip ve fatura koçanı, 4 doldurulmuş senet, 200 boş senet, 12 alacak notlarının yazılı olduğu ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların, POS cihazlarıyla ödeme güçlüğü çeken kişiler için kredi kartlarından komisyon karşılığı çekim yaptıkları iddia ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da tefecilik operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA