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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'in öldürülmesi davasına müdahil olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencisi 'in öldürülmesi davasına müdahil olacaklarını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 13:06 Son Güncelleme: 21.7.2020 13:15 ABONE OL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasına müdahil olacak

Selçuk, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Pınar Gültekin'in katledilmesinin yürekleri yaktığını belirterek, "Bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

OLAY

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmasının ardından, Gültekin'in cesedi Menteşe ilçesi Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda bir varilin içinde toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili C.M.A. gözaltına alınmıştı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasına müdahil olacak
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