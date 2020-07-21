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Araç içinde sohbet ederken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 3 yaralı

'de gece saatlerinde araç içerisinde sohbet eden 4 kişi, silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 09:41 ABONE OL
Araç içinde sohbet ederken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 arkadaş araç içerisinde sohbet ederken, iddiaya göre daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen A.B. ve S.İ. araca doğru yaklaştı. A.B. ve S.İ., yanlarında getirdikleri tabanca ile 4 kişiye ateş etmeye başladı. Kan gölüne dönen aracın bulunduğu yerde sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesine göre Metin G.'nin (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 arkadaştan T.I., ağır yaralanırken S.Z. ve E.O. de Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Olayın hemen ardından kayıplara karışan A.B. ve S.İ.'yi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Araç içinde sohbet ederken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 3 yaralı
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