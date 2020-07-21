Ayasofya'da ilk cuma namazı heyecanı: Ayasofya Camii'nde ilk cuma ne zaman, bu hafta mı kılınacak?

Ayasofya'da ilk cuma namazı için heyecanlı geri sayım başladı. Danıştayın Ayasofya Camii kararı ve Başkan Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrası Ayasofya Cami olarak yeniden kapılarını açacak. Peki Ayasofya'da ilk cuma namazı ne zaman kılınacak? Binlerce Müslüman bu hafta Cuma günü ilk namaz heyecanını yaşayacak. İşte, Ayasofya'nın yeninden ibadete açılmasına ilişkin detaylar...

AYASOFYA'DA İLK CUMA HEYECANI!

Danıştay kararı uyarınca, yeniden camiye dönüştürülerek hakettiği kimliğe kavuşan Ayasofya'da, 24 Temmuz'da kılınacak ilk namazın programı netleşmeye başladı.