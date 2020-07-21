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Ayasofya'da ilk cuma namazı heyecanı: 'nde ilk cuma ne zaman, bu hafta mı kılınacak?

yeniden ibadete açılacak. Mahkeme kararı sonrası ’ın imzası ile Ayasofya’nın yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilmişti. Bu gelişmeler sonrasında vatandaşlar ‘Ayasofya’da ilk cuma namazı ne zaman kılınacak?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Tüm dünyanın konuştuğu karar sonrası ilk Cuma namazının kılınacağı tarih açıklandı. Peki, Ayasofya’da ilk cuma namazı bu hafta mı kılınacak? İşte Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 21.7.2020 10:33 Son Güncelleme: 21.7.2020 10:42 ABONE OL
Ayasofya'da ilk cuma namazı heyecanı: Ayasofya Camii'nde ilk cuma ne zaman, bu hafta mı kılınacak?

Ayasofya'da ilk cuma namazı için heyecanlı geri sayım başladı. Danıştayın kararı ve Başkan Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrası Ayasofya Cami olarak yeniden kapılarını açacak. Peki Ayasofya'da ilk cuma namazı ne zaman kılınacak? Binlerce Müslüman bu hafta Cuma günü ilk namaz heyecanını yaşayacak. İşte, Ayasofya'nın yeninden ibadete açılmasına ilişkin detaylar...

AYASOFYA'DA İLK CUMA HEYECANI!

Danıştay kararı uyarınca, yeniden camiye dönüştürülerek hakettiği kimliğe kavuşan Ayasofya'da, 24 Temmuz'da kılınacak ilk namazın programı netleşmeye başladı.

Ayasofya'da ilk cuma namazı heyecanı: Ayasofya Camii'nde ilk cuma ne zaman, bu hafta mı kılınacak?

Bu kapsamda Ayasofya'daki ilk cuma namazı için 500 kişi alınacak. Cami dışarısında yaklaşık 20 bin güvenlik gücü görev alacak ve arama tarama alanları kurulacak.

Ayasofya'da ilk cuma namazı heyecanı: Ayasofya Camii'nde ilk cuma ne zaman, bu hafta mı kılınacak?

İlk namaz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş idaresinde gerçekleşecek.

Ayasofya'da ilk cuma namazı heyecanı: Ayasofya Camii'nde ilk cuma ne zaman, bu hafta mı kılınacak?
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Ayasofya'da ilk cuma namazı heyecanı: Ayasofya Camii'nde ilk cuma ne zaman, bu hafta mı kılınacak?
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